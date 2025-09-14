شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تكشف تفاصيل زواجها من مواطن “بنغالي”: (كومنت مضحك جمعنا ببعض وفاجأني بحضوره خصيصاً لزواج شقيقتي في القاهرة وقبلت الزواج منه لتغيير الروتين والخروج من الصندوق)

فاجأت فتاة سودانية, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد انتشار مقطع فيديو تحدثت فيه عن زواجها من شاب من دولة بنغلاديش.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفتاة ظهرت في مقطع فيديو ردت فيه على استفسارات متابعيها حول سبب قبولها الزواج من جنسية أخرى غير جنسيتها.

الفتاة أكدت أن التعارف بدأ بتعليق “كومنت” مضحك قام بكتابته على “انستغرام”, وتم بعدها التواصل والتعارف بيننا, لكنه فاجأني بحضوره حفل زواج شقيقتي بالقاهرة.

وأضافت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, تمت الخطوبة بعد يوم واحد من زواج شقيقتي وتزوجنا في أول يوم في العام الجديد وقبلت الزواج منه لتغيير الروتين والخروج من الصندوق).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين