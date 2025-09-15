شاهد بالفيديو.. الناشطة المثيرة للجدل “زارا” التي وقع الفنان شريف الفحيل في غرامها تعترف بحبها الشديد للمال وتصدم المطرب: (أرغب في الزواج من رجل يملك أكثر من مليون دولار)

أثار المطرب السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, ضجة إسفيرية واسعة بعد اعترافه الأسبوع الماضي بوقوعه في حب ناشطة وتيكتوكر سودانية, مثيرة للجدل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفحيل, كان قد صرح بأنه معجب جداً بالتيكتوكر “زارا”, لكنه لا يستطيع مصارحتها بحبه لها.

حديثاً ظهرت “زارا”, في بث عبر حسابها مع أحد متابعيها سألها عن مدى حبها للمال عند زوجها, وهل ترغب في رجل يملك أقل من مليون دولار أم أكثر, لتجيب عليه (أكثر من مليون دولار), وهو ما أعتبره المتابعون صدمة حقيقية للفنان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين