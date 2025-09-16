كوريا الديمقراطية: وضعنا كدولة نووية لا رجعة فيه

أصدرت البعثة الدائمة لكوريا الديمقراطية الشعبية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، بيانًا أدانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، التي تناولت برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في جلسة عقدت في الآونة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت البعثة في بيان: “وضع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة حائزة للأسلحة النووية، والذي تم تحديده بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للدولة، أصبح لا رجعة فيه”.

وأدانت بعثة بيونغ يانغ، إثارة الولايات المتحدة لقضية برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في الجلسة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في بيان البعثة: “ندين ونرفض بشدة العمل الاستفزازي للولايات المتحدة المتمثل في الكشف مرة أخرى عن نيتها العدائية الثابتة ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ونعرب عن قلقنا الجاد إزاء العواقب السلبية المترتبة على ذلك”.

وأكدت بيونغ يانغ أنه في حين أن واشنطن انتقدت امتلاك كوريا الديمقراطية للأسلحة النووية ووصفته بأنه “غير قانوني”، فإن الولايات المتحدة هي التي تقوّض النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية من خلال تعزيزها المتطرف للأسلحة النووية.

وانتقدت بيونغ يانغ الجهود الأمريكية لنزع سلاحها النووي ووصفتها بأنها “عمل استفزازي” للتدخل في شؤونها الداخلية.

وأوضحت أن “موقف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة نووية والذي تم تحديده بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للدولة قد أصبح لا رجعة فيه”، مشددة على أنها “ستعارض وترفض بشكل شامل أي محاولة لتغيير وضعها الحالي”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، زار الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون، معهدًا بحثيًا طوّر محركًا يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع، إذ أعلنت إدارة الصواريخ في كوريا الديمقراطية الشعبية أنها أجرت اختبارا أرضيا لمحرك صاروخي عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب، مشيرة إلى أنه مصنوع من مواد مركبة تعتمد على ألياف الكربون.

وفي وقت سابق، أعلن الزعيم كيم جونغ أون، أن بلاده ستطرح سياسة التطوير المتزامن للأسلحة النووية والقوات التقليدية خلال الاجتماع التاسع لحزب العمال الكوري.

وكالة سبوتنيك