بنك السودان يصدر منشور خاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين

أصدرت الإدارة العامة للسياسات والبحوث الإحصاء ببنك السودان المركزي منشور إدارة السياسات رقم (2025/14) خاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين. وعنون المنشور إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة. وفيما يلي تورد (سونا) نص المنشور:

التاريخ: 22 ربيع الأول 1447هـ الموافق: 14 سبتمبر 2025م

الموضوع: سياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين

عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (7) والمادة (8 من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م (تعديل 2011م) والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م، وفي إطار تنفيذ موجهات قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (132) لسنة 2025م الصادر بتاريخ 02 سبتمبر 2025م والخاص بإجازة توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، وبغرض تنظيم وإحكام عمليات صادر الذهب، فقد تقرر الآتي:

أولاً: إلغاء منشور إدارة السياسات رقم 2025/03 الصادر بتاريخ 21 يناير 2025م والخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، على أن تظل كافة المنشورات السابقة التي تم إلغاؤها بموجب هذا المنشور لاغية.

ثانياً: شراء الذهب وتصديره:

1. يقتصر شراء الذهب الحر (التعدين الأهلي) وذهب شركات مخلفات التعدين داخل السودان على بنك السودان المركزي أو من يفوضه.

2. يقتصر تصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين على بنك السودان المركزي فقط، ويحظر تصديره بواسطة أي شخص طبيعي أو معنوي.

3. يتم الشراء وفقاً لأسعار البورصة العالمية والسعر السائد في السوق. يتم تنفيذ عمليات مشتريات بنك السودان المركزي من الذهب بواسطة شركة مصفاة السودان للذهب وفق ما ورد بمنشور إدارة السياسات رقم 2025/02.

ثالثاً: الذهب بغرض التصنيع والإعادة:

1. يسمح للمصارف بتكملة الإجراءات المصرفية الخاصة بتصدير الذهب لأغراض التصنيع والإعادة، واستخراج استمارة الصادر الإلكترونية EX، بعد استيفاء الضوابط الآتية:

أ. موافقة وزارة الصناعة والتجارة.

ب. استيفاء شهادة المواصفات والمقاييس.

ج. شيك مصرفي بالعملة المحلية أو خطاب ضمان بنكي بقيمة الذهب المراد تصديره حسب شهادة هيئة المواصفات والمقاييس.

د. استيفاء شرط الترميز الثماني.

هـ. يتم إرجاع الذهب المصدر بغرض التصنيع والإعادة للبلاد خلال فترة شهر بحد أقصى من تاريخ الشحن.

و. يجب على المصارف عند إعادة الذهب بعد تصنيعه؛ استخراج استمارة الاستيراد الإلكترونية IM، بعد استيفاء الآتي:

ا. استيفاء شهادة المواصفات والمقاييس الخاصة بالأوزان والمعايرة.

اا. التأكد أولاً من استمارة الصادر المستخرجة وفق ما ذكر في ثالثاً – 1 أعلاه.

ز. لا يتم إصدار استمارات صادر جديدة إلا بعد التأكد من التزام المصدر بتنفيذ عملية الاسترداد وفق ما ذكر في البند (هـ) أعلاه وخلال الفترة المحددة وفق البند (هـ)، وبعد تقديم شهادة الوارد والشهادة الجمركية.

ح. في حالة فشل العميل في إرجاع الذهب المصدر بغرض التصنيع والإعادة بنهاية الفترة المسموح بها الواردة في الفقرة (هـ) أعلاه، على المصارف إخطار بنك السودان المركزي – إدارة النقد الأجنبي، ومصادرة الشيك المصرفي أو خطاب الضمان المذكور في (ج) أعلاه وسيتم حظر العميل عن تنفيذ أي عمليات صادر أخرى فوراً، وفي حال عدم توفيق العميل لأوضاعه خلال أسبوعين سيتم حظره حظراً مصرفياً شاملاً واتخاذ ما يلزم من إجراءات. 2. على سلطات الجمارك الالتزام بالآتي: أ. عدم الإفراج عن الذهب الوارد بعد تصنيعه إلا بموجب استمارة الاستيراد الإلكترونية (IM). ب. مراقبة الحد المسموح به في حالة الذهب المشغول بصحبة المسافرين في حالة المغادرة من المطارات والموانئ والمعابر المختلفة وفق ما ورد بلائحة الإفصاح الجمركي لسنة 2015م تعديل لسنة 2022م.

رابعاً: ضوابط عامة:

1. يلتزم المصدر في حالة التصدير بغرض التصنيع والإعادة بكافة الضوابط الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية المختصة كوزارة الصناعة والتجارة، وهيئة المواصفات والمقاييس، وقوات الجمارك.

2. أن يكون الحد الأقصى للذهب بغرض التصنيع والإعادة وفق ما تحدده وزارة الصناعة والتجارة.

3. يستثنى من أحكام هذا المنشور عمليات صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين المنفذة بطريقة الدفع المقدم والتي بدأت إجراءاتها المصرفية بوصول حصائل صادراتها في أو قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء الانتقالي المذكور أعلاه.

4. شراء وتصدير الذهب الخاص بشركات الامتياز وشركات التعدين الصغير يتم وفقاً لأحكام منشور إدارة السياسات رقم 2025/02 الصادر بتاريخ 21 يناير 2025م الخاص بسياسات شراء وتصدير ذهب شركات الامتياز وشركات التعدين الصغير.

5. على المصارف مد بنك السودان المركزي – إدارة النقد الأجنبي بالإدارة العامة للأسواق المالية – بمراجعة شهرية لصادر الذهب بغرض التصنيع والإعادة وفقاً للنموذج المعد لذلك.

يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع مراعاة تعميمه على كافة فروعكم العاملة.

عمر رجب حامد عثمان سليمان محمد الحلو

