2025/09/16
من أحاجي الحرب ( ٢٣١٣١ ):
□□ أقسى لحظات الحرب عندما يجد المرء نفسه مضطراً لمغادرة بيته طريداً، ليبدأ أولى محطات المنفى.
□ في تلك اللحظات المؤلمة كان القحاتة يسكبون سوء حديثهم فوق جراحات الناس وألامهم.
□ يتحدث كأن الشعب السوداني قطيع أقصى أمانيه أن يأكل ويشرب!
□ هذا مثال لدناءة الإنسان عندما يخون شعبه ليتواطأ مع المجرم المعتدي!
□ يومها كانوا يظنون أن الغلبة للمليشيا الإجرامية؛ والجيش ما عندو مشاه، أو كما كانوا يشيعون في المدينة!
□ هؤلاء الخونة الذين تسعى الرباعية وغيرها لإعادتهم لمشهد السياسة السودانية، لن يعودوا لأن الشعب عاش واقع دناءتهم وخيانتهم في أعز ما يملك!
□ أنى لخائن دنيء أن يجد القبول بين الناس؛ فضلا أن يكون قائدا لهم!
#من_أحاجي_الحرب

عصمت محمود أحمد

