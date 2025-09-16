من أحاجي الحرب ( ٢٣١٣١ ):

□□ أقسى لحظات الحرب عندما يجد المرء نفسه مضطراً لمغادرة بيته طريداً، ليبدأ أولى محطات المنفى.

□ في تلك اللحظات المؤلمة كان القحاتة يسكبون سوء حديثهم فوق جراحات الناس وألامهم.

□ يتحدث كأن الشعب السوداني قطيع أقصى أمانيه أن يأكل ويشرب!

□ هذا مثال لدناءة الإنسان عندما يخون شعبه ليتواطأ مع المجرم المعتدي!

□ يومها كانوا يظنون أن الغلبة للمليشيا الإجرامية؛ والجيش ما عندو مشاه، أو كما كانوا يشيعون في المدينة!

□ هؤلاء الخونة الذين تسعى الرباعية وغيرها لإعادتهم لمشهد السياسة السودانية، لن يعودوا لأن الشعب عاش واقع دناءتهم وخيانتهم في أعز ما يملك!

□ أنى لخائن دنيء أن يجد القبول بين الناس؛ فضلا أن يكون قائدا لهم!

#من_أحاجي_الحرب

عصمت محمود أحمد

