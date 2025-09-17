نداء عاجل من أحمد موسى للشعب المصري

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العدو الاسرائيلي لن يستطيع تنفيذ مخططه اذا كانت الجبهة الداخلية المصرية متماسكة.

واضاف موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء ، أن تماسك الجبهة الداخلية في مصر يقضي ويدمر مخططات نتنياهو، مستدركا أن الشعب لابد كله ان يلتف حول الدولة المصرية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، ادعو العالم لإنقاذ الشرق الأوسط والسلام في المنطقة، مشيرا إلى أن ما يجري الآن يقوض السلام.

واشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن المجتمع الدولي بمؤسساته والدول المحبة للسلام عليها ان تتحرك لانقاذ الشرق الاوسط.

صدى البلد