عالمية

نداء عاجل من أحمد موسى للشعب المصري

2025/09/17
egypt def
الجيش المصري - أرشيفية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العدو الاسرائيلي لن يستطيع تنفيذ مخططه اذا كانت الجبهة الداخلية المصرية متماسكة.

واضاف موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء ، أن تماسك الجبهة الداخلية في مصر يقضي ويدمر مخططات نتنياهو، مستدركا أن الشعب لابد كله ان يلتف حول الدولة المصرية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، ادعو العالم لإنقاذ الشرق الأوسط والسلام في المنطقة، مشيرا إلى أن ما يجري الآن يقوض السلام.

واشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن المجتمع الدولي بمؤسساته والدول المحبة للسلام عليها ان تتحرك لانقاذ الشرق الاوسط.

صدى البلد

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/09/17