مدبولي: تطبيق التيك توك يؤثر على تماسك الأسرة المصرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن بعض الدول لجأت لحظر تطبيق التيك توك، مشيرا إلى أن تلك النوعية من التطبيقات تؤثر على الطفل المصري والشاب المصري أخلاقيا .

وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن مثل تلك التطبيقات تؤثر على تماسك الأسرة المصرية، وتشكل خطرا عليها ، مؤكدا انه سيكون هناك آليات لضبط منظومة التطبيقات.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه عندما كان هناك ندرة في الدولار كان هناك قلة في الانتاج وحجب السلع وبعض الممارسات الإحتكارية كان لا بد من الدولة أن تتدخل لضبط الأسواق.

صدى البلد