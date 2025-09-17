التغير المناخي تسبب في وفاة أكثر من 15 ألف شخص بأوروبا هذا الصيف

كشف باحثون في دراسة أولية أن أكثر من 15 ألف حالة وفاة قد تُعزى إلى تغير المناخ هذا الصيف في المدن الأوروبية الكبرى.

وذكرت قناة فرانس 24 الإخبارية الفرنسية اليوم، أن هذه الدراسة ـ التي شملت 854 مدينة أوروبية ـ خلصت إلى أن تغير المناخ كان سببًا في 68% من أصل 24,400 حالة وفاة يُعتقد أنها مرتبطة بموجات الحر هذا الصيف، وذلك وفقًا لبيان صحفي صدر عن المعهدين البريطانيين اللذين ينتمي إليهما الباحثون: “إمبريال كوليدج لندن” و”كلية لندن للصحة والطب الاستوائي”.

وأشار الباحثون إلى أن ما بين 15,013 و17,864 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا الصيف ما كانت لتحدث لولا تأثير الاحتباس الحراري، في هذه المدن التي لا تمثل سوى ثلث سكان أوروبا.

ويُعد هذا أول تقدير واسع النطاق للآثار الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، حيث شهدت القارة عدة موجات حر، وكان الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق في عدد من الدول، منها إسبانيا والبرتغال والمملكة المتحدة.

وأوضح التقرير أن الآثار الصحية لدرجات الحرارة المرتفعة معروفة جيدًا، وتشمل تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية، والجفاف، واضطرابات النوم، وغيرها، فيما يُعد كبار السن الفئة الأكثر عرضة لخطر الوفاة بسببها.

ويهدف هذا النوع من الدراسات، الذي ازداد شيوعًا في السنوات الأخيرة، إلى توفير تقديرات سريعة للوفيات المرتبطة بالاحتباس الحراري، دون انتظار النشر الرسمي في مجلة علمية ذات منهجية أكثر تفصيلًا ودقة.

