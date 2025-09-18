مئة مسيرة تسللت إلى إسرائيل عبر مصر.. والجيش الإسرائيلي يقر بفشله

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 100 طائرة مسيرة تسللت إلى الأراضي الإسرائيلية عبر مصر خلال الشهر الماضي، بعضها كان محمّلا بالأسلحة.

ويظهر ذلك في مؤشر على تصاعد ظاهرة التهريب عبر الطائرات المسيّرة التي باتت تُشكّل تحدياً أمنياً جديداً للجيش الإسرائيلي وقوات حرس الحدود.

وأفاد تقرير لموقع “bhol” الإخباري الإسرائيلي بأن هذه الطائرات المسيرة، التي دخلت من الجانب المصري، لم تُستخدم فقط لأغراض المراقبة أو التهريب، بل إن بعضها كان يحمل أسلحة، ما يُنذر بتحولها إلى وسيلة محتملة لتنفيذ عمليات هجومية مستقبلاً. وفي المقابل، أقرّ الجيش الإسرائيلي بصعوبة اعتراض معظم هذه الطائرات، لكنه أكد أنه يعمل على تعزيز قدراته الاستخباراتية وتطوير وسائل جديدة للتعامل مع هذا التهديد المتنامي.

من جهتها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” إلى أن قوات الجيش وحرس الحدود تفشل في إحباط غالبية عمليات التهريب عبر الطائرات المسيرة، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي يخفي العدد الحقيقي للطائرات التي نجحت في اختراق الأجواء دون أن يتم رصدها أو إسقاطها. ونقلت عن ضابط في قطاع حرس الحدود على الحدود المصرية قوله: “هناك الكثير من العمل هنا — عمليات رصد، دوريات، استخبارات، وقوات عمليات خاصة — وكل شيء يضيع سدىً. حتى لو تم رصد مركبة قادمة من الجانب المصري، فبحلول الوقت الذي تصل فيه قواتنا إلى الموقع، يكون المهربون قد وصلوا إلى منازلهم. إنه أمر محبط للغاية. وبين الحين والآخر فقط، نتمكن من تحييد طائرة مسيرة”.

ورداً على هذه التقارير، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “نحن على دراية تامة بتطور ظاهرة التهريب باستخدام الطائرات المسيرة، ونعمل عن كثب باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب والوسائل، بما في ذلك عمليات الرصد وجمع المعلومات والاستخبارات. ويجري التعامل مع هذه المسألة على مستوى القيادة بهدف تحسين الاستجابة العملياتية في المنطقة وتعزيز فاعلية المنظومة الأمنية على طول الحدود الجنوبية”.

المصدر: كان 11 + bhol