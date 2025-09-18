السعودية.. 40 طبيبا محليًا ودوليًا يبحثون أحدث طرق تشخيص وعلاج أمراض الدم

تستضيف المدينة المنورة مؤتمر أمراض الدم الحميدة الرابع الذي ينظمه تجمع المدينة المنورة الصحي ممثلا في قسم أمراض الدم بمستشفى الملك فهد خلال الفترة من 26- 27 سبتمبر الجاري ، ويأتي المؤتمر لتحفيز الابتكار العلاجي وإلقاء الضوء على أهم ما توصل إليه البحث العلمي بتشخيص وعلاج أمراض الدم الحميدة ، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو نظام صحي شامل ومتكامل، متضمنا 20 جلسة علمية وورشة عمل متخصصة يقدمها 40 طبيبا متحدثا ومنسقا من المختصين من المملكة ودول الخليج والوطن العربي.وأوضحت رئيسة المؤتمر الدكتورة إنشراح برناوي رئيسة قسم أمراض الدم في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة ، بأن المؤتمر يُعد منصة علمية عالمية تجمع نخبة من الأطباء والاستشاريين والمتحدثين المحليين والدوليين في مجال أمراض الدم في إطار الجهود المستمرة لتعزيز تبادل الخبرات بين المختصين، وتحفيز الابتكار في علاج أمراض الدم، لافتة بأن المؤتمر يبحث أحدث التطورات والتقنيات المبتكرة التي تسهم في تشخيص أمراض الدم وعلاجها بفاعلية أكبر متضمنا 12 ساعة علمية.

وأشارت الدكتورة انشراح برناوي أن الجلسات العلمية وورش العمل بالمؤتمر ستلقي الضوء على عدة موضوعات مهمة أبرزها أكثر أمراض الدم الأكثر شيوعا سواء الوراثية أو الحميدة مثل فقر الدم المنجلي وأنيميا البحر المتوسط ، بالإضافة إلى أسباب حدوث ” خثرات الدم ” ونزف الدم ، كما ستبحث الجلسات أمراض الدم المصاحبة للحوامل ، إضافة إلى مناقشة زراعة النخاع الغير ذاتية ومدى استفادة مرضى أمراض الدم الحميدة منها ، مؤكدة بأنه سيتم التطرق خلال ورش العمل إلى تطورات العلاج الجيني حديثا واستفادة مرضى فقر الدم المنجلي وأنيميا البحر المتوسط من النوع عالي الخطورة .

