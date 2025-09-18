تقرير: مورينيو على أعتاب قيادة بنفيكا البرتغالي

قالت تقارير صحفية، إن جوزيه مورينيو مدرب فريق فنربخشة التركي السابق، على أعتاب قيادة نادي بنفيكا البرتغالي.

وأوضح فابريزيو رومانو صحفي الانتقالات الشهير خلال حسابه الرسمي على «إكس»، أن نادي بنفيكا البرتغالي دخل في مفاوضات متقدمة مع جوزيه مورينيو بعد إقالة برونو لاجي من تدريب الفريق.

وتعرض بنفيكا لخسارة أمام «قره باج» الأذربيجاني خلال لقاءات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بثلاثية لهدفين، ما دفع إدارة النادي لاتخاذ قرار الإطاحة بالمدرب، لاسيما وأن الفريق يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري البرتغالي.

وشدد رومانو على: «يُرجى العلم أن مورينيو فتح الباب أمام انتقاله إلى بنفيكا، إذ يرغب في العودة إلى التدريب فورًا. قد يتم إبرام الاتفاق قريبًا».

وأقيل مورينيو من تدريب نادي فنربخشة التركي بعد الفشل في التأهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا، موسم 2025-26، بعدما خسر في مرحلة التصفيات النهائية.

ولعب فنربخشة، في الجولة الفاصلة الأخيرة ضد بنفيكا البرتغالي، وفاز بنفيكا بهدف دون رد ليفشل الفريق التركي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وينتقل لبطولة الدوري الأوروبي.

المصري اليوم