رياضية
إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية
إنعقد اليوم إجتماعا رسميا بسفارة السودان بالمملكة المغربية ، ضم السفيرة مودة عمر حاج التوم ، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، دكتور هاني تاج السر ، ورئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم ، دكتور معتصم جعفر ، إلى جانب أعضاء البعثة الدبلوماسية ورئيس الجالية السودانية بالمملكة المغربية ، وذلك لبحث الاستعدادات لمواجهات المنتخب الوطني في مبارياته المتبقية في كأس الأمم الإفريقية أمام بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية .
ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بتيسير عملية حضور الجماهير السودانية، بما في ذلك تنظيم ترحيل المشجعين، وتوفير أدوات التشجيع، وضمان تنسيق الحضور، بالإضافة إلى توفير وجبات للمشجعين أثناء المباريات.
وأكد الاجتماع على أهمية الدور الجماهيري في دعم صقور الجديان، وحرص وزارة الشباب والرياضة والسفارة السودانية بالمغرب والاتحاد على تهيئة كل التسهيلات اللازمة لإنجاح مشاركة السودان والتأهل للدور المقبل .
سونا