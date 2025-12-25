إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية

إنعقد اليوم إجتماعا رسميا بسفارة السودان بالمملكة المغربية ، ضم السفيرة مودة عمر حاج التوم ، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، دكتور هاني تاج السر ، ورئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم ، دكتور معتصم جعفر ، إلى جانب أعضاء البعثة الدبلوماسية ورئيس الجالية السودانية بالمملكة المغربية ، وذلك لبحث الاستعدادات لمواجهات المنتخب الوطني في مبارياته المتبقية في كأس الأمم الإفريقية أمام بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية .

ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بتيسير عملية حضور الجماهير السودانية، بما في ذلك تنظيم ترحيل المشجعين، وتوفير أدوات التشجيع، وضمان تنسيق الحضور، بالإضافة إلى توفير وجبات للمشجعين أثناء المباريات.