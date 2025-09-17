بالفيديو.. شاهد ردة فعل الفنان شريف الفحيل بعد أن علم أن أجر المطرب محمد بشير لإحياء حفل بالقاهرة بلغ ربع مليون جنيه مصري

سخر الفنان السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, من زميله المطرب محمد بشير, وذلك بعد أن كشف الأخير عن الأجر الذي يتقاضاه لإحياء حفل غنائي بالقاهرة, والذي بلغ 250 ألف جنيه مصري, أي ما يعادل 5 ألف دولار.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرج الفحيل, في بث مباشر على إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي هاجم فيه المطرب محمد بشير.

وأتهم شريف, حمادة بشير بتقليده في تصريحاته مؤكداً أن الكشف عن “عداد”, الحفلات هو أمر تحدث فيه خلال فيديو سابق ليقوم حمادة بتقليده.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد واصل الفحيل, الهجوم على زميله وانتقده بسبب إزدحام فرقته الموسيقية قائلاً: (الموضوع ما مستاهل قدر دا.. انت ما قاعد تغني في سيمفونية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين