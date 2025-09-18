منوعاتمدارات

شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)

2025/09/18
تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال غاضبة من الجمهور.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب أظهر فتاة تقتحم ساحة الرقص بأزياء ضيقة ومحذقة.

الفتاة زادت من إثارة المشهد بدخولها في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها ومنحها فنان الحفل أموال من النقطة أثناء استعراضها في الرقص.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد هاجم الجمهور الفتاة بسبب أزيائها ورقصات, بينما سخر البعض الآخر من شكلها وكتبوا معلقين: (شكلها مشت للدكتور المصري).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

