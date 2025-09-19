ترمب: سنستعيد قاعدة «باغرام» الجوية في أفغانستان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إن الولايات المتحدة تحاول استعادة قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “نحاول استعادتها”، في إشارة إلى قاعدة باجرام التي وصف موقعها بالقرب من الصين بأنه استراتيجي.

وأوضح بالقول “نريد استعادة تلك القاعدة”.

حيث قال ترمب في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر : “سنستعيد قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان لأنها تبعد ساعة واحدة فقط عن المكان الذي تصنع فيه الصين أسلحتها النووية”.

وكان المطار التاريخي، الذي بناه الاتحاد السوفيتي، هو القاعدة الرئيسية للقوات الأمريكية في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 وحتى انسحابها في عام 2021 وسيطرة حركة طالبان عليها بعد ذلك.

جريدة الرياض