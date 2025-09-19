الشركة السودانية للكهرباء توقع عقداً مع شركة XD الصينية لتصنيع محولات كبيرة

وقعت الشركة السودانية للكهرباء وشركة XD الصينية عقداً يتم بموجبه تصنيع وتوريد (7) محولات كبيرة بسعات مختلفة لمحطات توليد الكهرباء في السودان. ووقع عن الجانب السوداني الباشمهندس ياسر شاذلي مدير عام شركة نقل الكهرباء، فيما وقع عن الجانب الصيني مدير التطوير بالشركة، بحضور وزير الطاقة مهندس مستشار المعتصم إبراهيم بالقاهرة.

وأوضح وزير الطاقة مهندس مستشار المعتصم إبراهيم أهمية هذه المحولات في استقرار إمداد التيار الكهربائي بالبلاد، لا سيما في الظروف الحالية، مشدداً على تسريع وتيرة العمل، علماً أن مثل هذه المحولات العملاقة تستغرق زمناً في التصنيع، مثمناً العلاقات السودانية الصينية والتعاون مع الشركات الصينية في مجالي الكهرباء والنفط، موضحاً أن العلاقة في مجال الطاقة قوية وتعضدها أواصر التعاون المشترك والتجربة الناجحة في مجال البترول.

ومن جانبه، أكد المدير العام للشركة الصينية تسريع وتيرة تصنيع المحولات لما لها من أهمية بالنسبة للسودان في الظروف الحالية.

وقال مهندس مستشار عبد الله أحمد محمد علي، مدير شركة كهرباء السودان، إن أهمية هذه المحولات تأتي من كونها ستحل مشكلة توصيل الكهرباء المولدة من مختلف محطات توليد الكهرباء إلى المناطق التي بدأ المواطنون بالعودة إليها.