تعيينات جديدة في مناصب قيادية بقنوات الجزيرة

اعتمد سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية عدداً من التكليفات الجديدة في مناصب قيادية بقنوات الشبكة.

وجاءت التعيينات كالتالي:

عيسى علي – مدير قناة الجزيرة الإنجليزية

عاصف حميدي – مدير قناة الجزيرة الإخبارية

الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني – نائب مدير قناة الجزيرة الإنجليزية

محمد المظفر – نائب مدير قناة الجزيرة الوثائقية

رائد فقيه – مدير الأخبار في قناة الجزيرة الإخبارية

إبراهيم هلال – مدير الأخبار في قناة الجزيرة الإنجليزية

محمد الحمادي – مدير البرامج في قناة الجزيرة الإنجليزية

علاء عواد – مدير التحرير في قناة الجزيرة الإخبارية

عبد القادر فايز – مدير التخطيط في قناة الجزيرة الإخبارية

وقال أحمد اليافعي المدير التنفيذي لقنوات الجزيرة، في تعميم، إن التكليفات الجديدة تأتي ضمن حرص الشبكة المستمر على تجويد العطاء، ومواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، من أجل الارتقاء بمستوى أدائنا وتحقيق الريادة.

الشرق القطرية