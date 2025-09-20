حلاق مصري بهولندا يقص شعر أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي “مجانا”.. والسبب “مرموش”

أثار حلاق شعر مصري يقيم في هولندا إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصفيف شعر “فيل فودين” لاعب مانشستر سيتي الحاصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2023 – 2024.

ونشر الحلاق المصري أحمد راضي مقطع فيديو أثناء تصفيف شعر فودين، وقال: “كنت أقف أمام المحل، فجاءني شخص يخبرني أن فودين أعجب بقصة شعرك ويريد مثلها”.

وأضاف: كان فودين يتناول طعامه في مطعم قريب، فسلمت عليه، وبعدما فرغ، حضر إلى محل الحلاقة وكان ظريفاً جداً”.

واختتم: “بعدما أتممت الحلاقة، أراد أن يدفع الفاتورة، فقلت له أنا مصري واللاعب المصري عمر مرموش يلعب بجوارك في فريق مانشستر سيتي، الواجب علينا (الحلاقة مجاناً)، وأبلغ مرموش بذلك”.

وحظي تصرف الشاب المصري بإعجاب المتابعين، الذين أثنوا على أخلاقه، وقالوا إنه مثال على “جدعنة” ومروءة المصريين.

الشرق القطرية