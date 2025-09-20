المتحدثة السابقة باسم الأمين العام للأمم المتحدة: الاتفاقيات الإبراهيمية ليست سلامًا حقيقيًا

اعتبرت نومي بار يعقوب، المتحدثة السابقة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الاتفاقيات الإبراهيمية لا تعكس سلامًا حقيقيًا بين إسرائيل والعالم العربي، مؤكدة أن غياب التواصل الشعبي يجعلها هشة وقابلة للتراجع.

وقالت بار يعقوب، في حوار مع صحيفة «المصري اليوم» ضمن سلسلة حوارات الشرق الأوسط، إن الشعب الإسرائيلي يفتقر إلى أي شكل من أشكال التواصل المباشر مع الشعوب العربية، باستثناء نطاق ضيق للغاية من العلاقات التي تجمع بعض رجال الأعمال في الإمارات والبحرين مع نظرائهم في إسرائيل. وأشارت إلى أن هذا التواصل محدود بطبيعته، ما يجعله غير قادر على ترسيخ أسس سلام مستدام أو بناء جسور حقيقية بين المجتمعات.

وأضافت أنه سيكون رائعًا أن تقود دول عربية، وفى مقدمتها مصر، مبادرات لفتح مسار تفاوضي جديد يوازن بين الحقوق الفلسطينية والهواجس الإسرائيلية. الأهم هو التأكيد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تمثل بالضرورة غالبية الشعب الإسرائيلي، وهذه رسالة يجب أن تصل بوضوح إلى الرأي العام الدولي لأن الرهان الحقيقى يكمن في تغيير المزاج الشعبى ودفعه نحو حل الدولتين والسلام العادل.

سلسلة «حوارات الشرق الأوسط» أطلقتها صحيفة «المصري اليوم»، نهاية العام الماضي، ووصلت إلى الحلقة «41»، وتهدف إلى تقديم رؤية معمقة حول القضايا الإقليمية والدولية من خلال استضافة شخصيات بارزة في مجالات السياسة والدبلوماسية والفكر. تركز السلسلة على مناقشة التحديات التي تواجه المنطقة، مثل الأمن والاستقرار والتنمية، إلى جانب استشراف آفاق التعاون بين الدول والشعوب. وتسعى هذه الحوارات إلى إتاحة مساحة للحوار الصريح مع صناع القرار والخبراء، بما يمنح القارئ العربي فهمًا أوسع للسياق الإقليمي والدولي وتفاعلاته المعقدة.

