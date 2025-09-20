الفيلم الأكثر جرأة في بيروت.. انطلاق عرض «بورنستارز» في سينمات لبنان

بدأت دور العرض السينمائي في لبنان عرض الفيلم اللبناني الجديد «BornStars» للمخرجة كارولين لبكي، أمس، في تجربة سينمائية جريئة، إنتاج لبناني أمريكي.

قصة فيلم «BornStars»

تدور أحداث فيلم «BornStars» في بيروت حول خمسة أصدقاء يجدون أنفسهم أمام تحدٍ مصيري، ومطلوب منهم جمع 7 آلاف دولار خلال عشرة أيام لإنقاذ مستقبل جامعي لأحدهم، ويلجأون إلى فكرة متهورة بإطلاق أول موقع إباحي في لبنان، لتبدأ رحلة مليئة بالفكاهة والمفارقات والصراعات الشخصية، تعكس بأسلوب كوميدي واقعي أزمات الشباب اللبناني وضغوطاته اليومية.

أبطال فيلم «BornStars»

فيلم «BornStars» بطولة طوني إيلي كنعان، نور حجار، زياد صاليبا، وإيلي نجيم، وشارك في كتابته طوني إيلي كنعان بالمشاركة مع كارولين لبكي، وهو إنتاج شادي إيلي مطر وScott C. Silve، مدير التصوير فادي قاسم، المونتاج إيلي شوفاني وSilve، وتصميم الصوت إيليا حداد، والموسيقى داني بو مارون.

من جانبها، قالت المخرجة كارولين لبكي: «الفيلم لا يسعى لإثارة الجدل بقدر ما يروي قصة نضوج جيل يعيش تناقضات قاسية بين الطموح والواقع، وهدفي من الفيلم هو رصد صعوبات الشباب اللبناني في مواجهة يومياتهم، بجرأة وصدق، وبروح مرحة رغم قسوة الظروف».

المصري اليوم