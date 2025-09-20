أسطورة مدفونة منذ 2000 عام.. هل اقترب حل لغز مقبرة كليوباترا؟

في كشف أثري جديد قد يقود إلى حل واحد من أقدم الألغاز في التاريخ، أعلنت البعثة الأثرية الدومينيكانية العاملة بمنطقة معبدتابوزيريس ماجنا غرب مدينة الإسكندرية، عن العثور على ميناء غارق قرب معبدتابوزيريس ماجنا في منطقة برج العرب غرب الإسكندرية.

لغز مقبرة كليوباترا

وبحسب ما نشرته شبكة «ناشيونال جيوجرافيك»، فإن هذا الاكتشاف يشير إلى أن المعبد لم يكن مجرد مركز ديني، بل كان أيضًا ميناءً تجاريًا نشطًا خلال الحقبة البطلمية، ما يعزز بدوره فرضية ارتباطه بالملكة كليوباترا السابعة.

أسطورة مقبرة كليوباترا

وكانت أبحاث سابقة قد رجّحت أن كليوباترا دُفنت بالقرب من القصر الملكي في الإسكندرية الذي انهار جزء كبير منه تحت مياه البحر بعد زلزال وتسونامي مدمر عام 365 ميلادي، ولكن مارتينيز اتبعت مسارًا آخر، حيث جمعت الأدلة التاريخية والأثرية لتربط بين كليوباترا ومعبدتابوزيريس ماجنا، المخصص «للإلهة إيزيس» التي كانت الملكة تعتبر نفسها امتدادًا لها.

وكرّست مارتينيز أكثر من عقدين للبحث عن مقبرة كليوباترا المفقودة، متحدية آراء العديد من علماء الآثار الذين رجحوا أن دفن الملكة تم قرب قصرها الغارق في الإسكندرية، لكن أبحاثها قادتها إلى معبدتابوزيريس ماجنا، حيث بدأت الحفريات منذ عام 2005.

وفي عام 2022، أعلنت بعثة مارتينيز عن اكتشاف نفق ضخم طوله 1300 متر يمتد أسفل المعبدباتجاه البحر، واحتوى على أوانٍ فخارية تعود للعصر البطلمي، ومع الاكتشاف الجديد للميناء الغارق، تتعزز الفرضيات بأن المنطقة لعبت دورًا مهمًا في عهد كليوباترا.

وللتوسع في عمليات البحث البحري، استعانت مارتينيز بخبير الآثار الشهير بوب بالارد، مكتشف حطام سفينة «التايتانيك»، وأكدت أعمال الغوص وجود هياكل حجرية مصقولة، أعمدة ضخمة، وقواعد تماثيل مكسورة، إلى جانب مراسي وأمفورات يونانية ورومانية.

وتعتقد مارتينيز أن الاكتشاف الأخير قد يقودها مباشرة إلى مقبرة الملكة، مؤكدة: «لن أتوقف عن البحث، وأشعر أن العثور على مقبرة كليوباترا أصبح مسألة وقت فقط».

المصري اليوم