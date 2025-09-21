فنزويلا تتهم أمريكا بخوض حرب غير معلنة في الكاريبي

أكَّد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز يوم الجمعة أن الانتشار العسكري الأمريكي في منطقة الكاريبي لغرض رسمي يتمثل في مكافحة المخدرات والضربات التي تطاول قوارب لمهربين مفترضين، هما «حرب غير معلنة».

وقال الجنرال بادرينو لوبيز خلال تدريب عسكري نقل التلفزيون الرسمي وقائعه: «إنها حرب غير معلنة وقد رأيتم كيف أن أشخاصاً تم إعدامهم في البحر الكاريبي سواء كانوا مهربي مخدرات أو لا، لقد أعدموا من دون حق الدفاع عن أنفسهم». وأضاف: «قدر كبير من التكنولوجيا والسلطة من دون القدرة على اعتراض زورق في البحر الكاريبي».

ورداً على العملية الأمريكية، بدأت كراكاس الأربعاء ثلاثة أيام من التدريبات العسكرية على جزيرة لا أورخيلا في البحر الكاريبي، على بعد حوالى 65 كلم من البر الفنزويلي وهو أول نشاط عسكري بارز من جانب الرئيس نيكولاس مادورو منذ أرسلت الولايات المتحدة قبل شهر أسطولاً بحرياً إلى شرق الكاريبي بهدف مكافحة تهريب المخدرات.

وتقول الولايات المتحدة: إنها دمرت منذ بداية الشهر الجاري ثلاثة زوارق ضالعة في تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً وفق الرئيس دونالد ترامب، كذلك أرسلت واشنطن إلى بورتوريكو مقاتلات إف-35 تعزيزاً لأسطولها المؤلف من سبع سفن وغواصة تعمل بالدفع النووي وتتهم واشنطن مادورو بأن صلات تربطه بكارتيلات تهريب المخدرات ورصدت مكافأة بقيمة خمسين مليون دولار لاعتقاله.

صحيفة الخليج