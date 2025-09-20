شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تنصح الفتيات وتصرح أثناء إحيائها حفل بالخليج: (أسمعوها مني عرس الحب ما موفق وكضب كضب)

مداراتمنوعات

عادت الفنانة السودانية, الشهيرة إنصاف مدني, لتصدر “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد فترة من الغياب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن مقطع فيديو متداول حديثاً تم تصويره من حفل غنائي أحيته ملكة الدلوكة بإحدى دول الخليج.

الفنانة إنصاف مدني, خاطبت الفتيات الحاضرات الحفل وأطلق تصريحات مثيرة عن زواج الحب وقالت: (والله يناتي الداير يعرس وينستر بنستر).

وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: ( لكن انتو بتدوروا الحب وعرس الحب ما موفق دي حقيقة أسمعوها مني, كضب كضب قبل الحب وبعد الزواج يتحول لشخص آخر, السر في كدة شنو؟).

