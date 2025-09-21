بريطانيا تطلق موقعا إلكترونيا على الإنترنت لتجنيد جواسيس

أطلق جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني “إم آي 6″، موقعا إلكترونيا على شبكة “الإنترنت المظلم”، بهدف تجنيد جواسيس حول العالم عبر توفير قناة اتصال آمنة. وذلك يوم الجمعة.

وأوضح الجهاز أن موقع “البريد الصامت” يمكّن أي شخص يمتلك معلومات حساسة حول الإرهاب أو أنشطة استخباراتية معادية من التواصل بأمان مع المملكة المتحدة، وفقا لبيان من الحكومة البريطانية.

وخلال إطلاق الموقع، قال ريتشارد مور، الرئيس المنتهية ولايته للجهاز، للجواسيس المحتملين: “بابنا الافتراضي مفتوح لكم”.

ونصح “أم آي 6” مستخدمي الموقع باستخدام متصفح “تور” الآمن للوصول إلى الإنترنت المظلم، واعتماد أجهزة وبريد إلكتروني غير مرتبطين بهويتهم لتجنب الشكوك.

وأضافت النصائح أنه في حال كان “تور” محظورا يمكن اللجوء إلى شبكات “في بي إن”.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر: “مع تغير العالم وتزايد التهديدات، يجب أن تظل المملكة المتحدة دائما متقدمة على خصومها”.

وأضافت: “نعزز جهود جهاز الاستخبارات الخارجية الآن بأحدث التقنيات لتجنيد جواسيس جدد حول العالم لصالح المملكة المتحدة”.

وكالة سبوتنيك