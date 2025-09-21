العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس.. يمكن رؤيته في هذه الدول

يشهد سكان نصف الكرة الجنوبي، اليوم الأحد، حدثا فلكيا نادرا، حيث يحدث كسوف شمسي جزئي استثنائي يُعرف باسم “كسوف الاعتدال”، والذي سيكون مرئيًا فقط في مناطق محددة من العالم.

وقال أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن هذا الكسوف سيرى بشكل أساسي في جنوب قارة أستراليا والمحيط الهادئ والقارة القطبية الجنوبية. وسيصل ذروته عندما يغطي قرص القمر نحو 85.5% من قرص الشمس، وسيستمر لمدة أربع ساعات وأربع وعشرين دقيقة تقريبًا من بدايته حتى نهايته.

أوضح تادرس عبر منشوره أن هذا الكسوف الجزئي يحدث بعد أسبوعين تقريبًا من الخسوف الكلي للقمر، مؤكدًا على العلاقة الفلكية بين الظاهرتين: فكسوف الشمس لا يحدث إلا عندما يكون القمر في طور المحاق (بين الشمس والأرض)، بينما لا يحدث خسوف القمر إلا عندما يكون بدرًا (عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر).

وتُعد ظواهر الكسوف والخسوف وسيلة مهمة للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية، حيث تعكس بدقة حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

وأشار تادرس إلى وجود دورة فلكية منتظمة للكسوف والخسوف تُعرف بـ “دورة ساروس”، مدتها 18 عامًا و11 يومًا و8 ساعات، اكتشفها البابليون والكلدانيون والمصريون القدماء. بعد انقضاء هذه الدورة، تعود الأجرام السماوية إلى مواضعها النسبية نفسها تقريبا، مما يتسبب في تكرار الحدث بنمط مشابه.

وعلى الرغم من دوران القمر حول الأرض شهريا، إلا أن ظاهرتي الكسوف والخسوف لا تحدثان كل شهر بسبب ميلان مدار القمر حول الأرض بمقدار 5 درجات عن مدار الأرض حول الشمس، ولكي يحدث الكسوف أو الخسوف، يجب أن يكون القمر قريبًا من إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة، حيث يتقاطع مستوياهما المداريان.

يُعتبر هذا الكسوف هو الثاني والأخير لعام 2025، ولن يكون مرئيًا في المنطقة العربية، ومن المتوقع أن يصل الحد الأقصى للكسوف إلى 80% في المحيط الجنوبي بين نيوزيلندا والقارة القطبية الجنوبية.

