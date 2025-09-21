إيناس الدغيدي تلغي زفافها وتؤكد زواجها بالصورة الأولى مع عريسها

أعلنت المخرجة إيناس الدغيدي عبر منشور لها على حسابها في “فيسبوك” إلغاء حفل زفافها على زوجها أحمد، الذي ينتمي إلى خارج الوسط الفني، بعد أيام قليلة فقط من إعلانها نيتها إقامة احتفال بسيط يقتصر على المقربين.

ونشرت الدغيدي صورة لزوجها في ظهوره العلني الأول، وعلقت عليها موضحة خلفيات هذا القرار، حيث كتبت: “أصدقائي الغالين، كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر لمعنى جميل في الحياة”.

وأضافت: “لا أنسى بند التطفل الذي جاء من كل مكان، ولذا قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا، ونكتفي على العائلة فقط. ولكم أصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله، ولن يعرفه الحاسدون والحاقدون، وعقبال عندكم يا حبايب”. مؤكدة أنها وزوجها فضّلا الحفاظ على خصوصيتهما بعيدًا عن ضغوط الرأي العام.

من هو زوج إيناس الدغيدي؟

لم تكشف المخرجة المخضرمة هوية زوجها، لكن مصادر “لها” أكّدت ان اسمه الأول أحمد، وهو مصري الجنسية ومقيم في روسيا.

يُذكر أن المخرجة إيناس الدغيدي كانت قد تزوجت في السابق طبيب الأسنان الشهير نبيل معوض، واستمر زواجهما نحو 30 عامًا أثمر عن ابنتهما الوحيدة حبيبة. وقد اعتنق معوض الإسلام للزواج بها، إلا أن والدها رفض حضور عقد القران آنذاك. وانتهت العلاقة بينهما بالطلاق، حث أكدت الدغيدي أن السبب يعود إلى ما وصفته بـ”الملل الزوجي”.

