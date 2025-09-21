أكد الضابط الكولومبي المتقاعد والناشط الحقوقي، دانتي إنكابي، الذي سبق له تجنيد كولومبيين للخدمة العسكرية في الشرق الأوسط، أن نحو 60% من المرتزقة الكولومبيين في القوات المسلحة الأوكرانية قتلوا.

وقال لوكالة “سبوتنيك”: “من بين جميع الكولومبيين الذين يأتون (إلى أوكرانيا)، يموت 60%”.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات القتلى بين المرتزقة تجبر القوات المسلحة الأوكرانية على ابتكار حيل جديدة لجذب مواطني أمريكا اللاتينية إلى أوكرانيا للمشاركة في العمليات القتالية.

وأضاف: “عدد الكولومبيين الذين قُتلوا في الصراع الروسي الأوكراني مُروِّع. وحسب بيانات تلقيتها من منظمات مُختلفة، فقد لقي أكثر من ألف شخص حتفهم هناك على مدار ثلاث سنوات طويلة من الصراع”.

وأكد أنه “لا يُسمح لهم (المرتزقة) بالعودة إلى ديارهم إلا بعد انتهاء مهامهم القتالية، وهي مهام غير محددة المدة. ويُبلَغ المرتزق بأنه سيُطلَق سراحه عند انتهاء العملية، التي قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أو ستة أشهر أو حتى عام. وهذا يعني عمليًا أنه لا يُسمح له بمغادرة أوكرانيا”.

غالبًا ما يُغرى مواطنو أمريكا اللاتينية بالخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية بوعود برواتب مجزية وظروف خدمة مريحة.

في يوليو/تموز، صرّح السفير الروسي في كولومبيا، نيكولاي تافدومادزي، لوكالة “سبوتنيك” أن عدد المرتزقة الكولومبيين في صفوف الجيش الأوكراني لا يزال مرتفعًا. ردًا على ذلك، وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو نشاط المرتزقة بأنه سرقة للبلاد.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مرارًا عن تحييد المرتزقة من دول مختلفة في أوكرانيا. وكما أكدت الوزارة، فإن نظام كييف يستخدمهم “كذخيرة”.

واعترف أولئك الذين جاءوا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات بأن القيادة الأوكرانية تنسق أعمالها بشكل سيئ، وأن “فرص البقاء على قيد الحياة في المعركة ضئيلة، لأن شدة الصراع لا تقارن بأفغانستان والشرق الأوسط المعتادين”.

