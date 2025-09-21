“رسوم التأشيرة” تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح

بعد تقارير عن حدوث ارتباك كبير في الشركات الأميركية الكبرى بشأن الرسوم الجديدة الباهظة على تأشيرات العمالة الأجنبية المؤهلة، أكد البيت الأبيض، السبت، أن هذه الرسوم تدفع لمرة واحدة فقط.

وفرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشكل مفاجئ، الجمعة، رسوما قدرها 100 ألف دولار على تأشيرات (إتش – 1 بي)، والتي كانت تكلف في السابق بضعة آلاف من الدولارات فقط لمعالجة الطلبات.

وتحدث وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك عن “100 ألف دولار سنويا” خلال فعالية بالبيت الأبيض، لعرض الأمر التنفيذي.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، السبت، أن الشركات الكبرى نصحت موظفيها الأجانب بشكل عاجل بالبقاء في البلاد، وأن على الموجودين حاليا في الخارج أن يعودوا خلال 24 ساعة.

وقال موقع “بيزنس إنسايدر” نقلا عن موظفين واتصالات داخلية في شركات تكنولوجيا مثل أمازون وميتا ومايكروسوفت، وكذلك في بنك جيه بي مورغان، إن العاملين الذين يحملون تأشيرات (إتش 1 بي) وهم حاليا في الخارج يجب عليهم العودة إلى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

وأضاف الموقع أن مذكرة داخلية لشركة أمازون أوضحت أن العاملين الذين لا يستطيعون العودة في الوقت المحدد يجب عليهم البقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر.

سكاي نيوز