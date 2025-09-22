السفارة السودانية بواشنطن تنفي اتخاذ قرار أمريكي بتقييد نشاط السودان في المنظمات الدولية

نفى السفير محمد عبدالله إدريس سفير السودان لدى الولايات المتحدة في تصريح لوكالة السودان للأنباء نفى اعتماد أي مشروع قرار من مجلس النواب الأمريكي يلزم الحكومة الأمريكية باستخدام نفوذها لتقييد نشاط السودان في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية متعددة الأطراف.

جاء ذلك تعليقا من السفارة السودانية بواشنطن على ما يتم تداوله في بعض وسائط التواصل الإجتماعي بشأن تقديم مشروع قرار في هذا الخصوص لمجلس النواب الأمريكي.

وأشار السفير إلى أن ما تم هو تقدم النائبة الديمقراطية عن ولاية واشنطن بالميلا قايبال باقتراح لإدراج تعديل على نص مشروع قرار في مجلس النواب بالرقم 5300.H.R خاص بالمحددات العامة لسياسة وزارة الخارجية الأمريكية يلزم الحكومة الأمريكية بالعمل على تقييد مشاركات السودان الدولية وفق ما تتداوله وسائط التواصل الإجتماعي، إلا أن اقتراح النائبة بالميلا تم إسقاطه بالتصويت داخل لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب ضمن مجموعة أخرى من التعديلات التي تقدم بها أعضاء آخرون باللجنة .

وأكد سيادته أنه لم يتم تضمين أية إشارة تتعلق بالسودان في مسودة القرار 53000.H.R .

في ذات السياق، أكد السيد السفير محمد عبدالله إدريس علي أن قواعد العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف تقوم على إحترام إرادة الشعوب وسيادة الدول ولا تخضع لتقديرات دولة واحدة منفردة.

كما أكد سفير السودان بواشنطن أن موقف الولايات المتحدة المعلن هو إحترام سيادة السودان، ووحدة ترابة وإرادة الشعب السوداني.