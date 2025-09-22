شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تقدم وصلة رقص فاضحة وتبرز مؤخرتها للجمهور وتصرخ: “كلو زي دا” وساخرون: (دي الحركات البتجيب لينا المسيرات)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة إسفيرية واسعة وصاحبته ردود أفعال غاضبة.
وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فإن الفيديو المتداول أظهر مطربة سودانية, مغمورة تغني في حفل حضره جمهور غفير.
المطربة أثارت غضب المتابعين للمقطع على السوشيال ميديا بعد تقديمها وصلة رقص فاضحة عبر إبراز وإظهار مؤخرتها للجمهور العريض الحاضر.
ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين, فقد زادت المطربة إثارة المشهد بترديدها عبارة “كلو زي دا”, وسط تعليقات ساخرة من الجمهور الذي كتب معلقاً: (دي الحركات البتجيب لينا المسيرات).
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين