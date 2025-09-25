روسيا وإيران توقعان مذكرة للتعاون في مجال بناء محطات طاقة نووية صغيرة

أعلنت شركة “روساتوم” الروسية للطاقة النووية، الأربعاء، توقيع روسيا وإيران مذكرة تفاهم للتعاون في بناء محطات طاقة نووية صغيرة في الأراضي الإيرانية.

وجاء التوقيع خلال زيارة رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي إلى موسكو، حيث عقد اجتماعا مع مدير شركة “روساتوم” أليكسي ليخاتشوف.

ونقل بيان للشركة الروسية عن الاجتماع قوله: “تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيسي الوفدين، والتي تحدد خطوات ملموسة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي في إيران”.

كما أفاد البيان بأن ليخاتشوف وإسلامي ناقشا خلال الاجتماع سير تنفيذ المشاريع الجارية بين البلدين، بالإضافة إلى جدول الأعمال المستقبلي للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وأكد البيان أن الجانبين تطرقا إلى “مستجدات المشاريع القائمة والخطوط العريضة للتعاون المستقبلي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية”.

وتنطلق غدا في موسكو فعاليات منتدى “أسبوع الذرة” الدولي، وسط مشاركة نخبة من الخبراء لمناقشة أحدث التطورات في مجال الطاقة النووية السلمية وتطبيقاتها الصناعية والطبية.

وينعقد الحدث في الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجاري، وسيخصص لمناقشة القضايا المتعلقة بالصناعة النووية والقطاعات المرتبطة بها.

المصدر: RT + نوفوستي