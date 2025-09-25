الخرطوم تعلن خدمات تشخيصية وعلاجية لحمى الضنك مجاناً بمستشفى حاج الصافي ببحري

وقف دكتور أحمد البشير فضل الله، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، والمدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم بالإنابة، على الوضع العلاجي والإمداد الدوائي بمستشفى حاج الصافي ببحري فيما يلي علاج حمى الضنك وكافة الحميات المرتبطة بموسم الخريف، وأطمأن خلال الزيارة التفقدية على استعدادات المستشفى لاستقبال المصابين وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم.

وتلقى المدير العام بالإنابة تنويراً مفصلاً من المدير العام لمستشفى حاج الصافي دكتور إدريس عبد الله حول سير العمل والإجراءات التي اتخذتها إدارة المستشفى حيال توفير الخدمة الطبية لمرضى الضنك.

وأوضح دكتور إدريس أن إدارة المستشفى خصصت عنبراً منفصلاً للمصابين بالحميات وفي مقدمتها حمى الضنك، مبيناً أن المستشفى توفر خدمة تشخيصية للمرضى مجاناً وتشمل التحاليل الطبية، وتقدم على إثر ذلك العلاج للمصابين مجاناً خلال (24) ساعة، مثمناً دور الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم في المتابعة، وإدارة الصيدلية في توفير الإمداد الدوائي اللازم للحالات، مطمئناً المواطنين ببحري بتوفر الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة مجاناً.