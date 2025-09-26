من المتاحف إلى المطارات.. روبوت روسي مبتكر يقدم تجربة سياحية وينظم جولات فردية

طور علماء من جامعة بطرسبورغ الحكومية لتقنيات الصناعة والتصميم نموذجا أوليا لروبوت حوار ذكي، قادر على تقديم جولات سياحية مخصصة والإجابة على أسئلة الزوار.

أفادت بذلك خدمة الصحافة في الجامعة.

وقال طالب الدراسات العليا آرتيم موكيل: “صناعة السياحة الحديثة تحتاج إلى حلول وتقنيات مبتكرة لزيادة عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية، إذ تواجه الجولات السياحية التقليدية قيودا مثل الالتزام بالجدول الزمني للمرشدين، الحواجز اللغوية، والنهج الموحد. هناك طلب متزايد على الخدمات المخصصة وتوافر المعلومات على مدار الساعة، والروبوت المرشد يحل هذه المشكلات من خلال توفير نهج فردي لكل زائر”.

وأوضحت الخدمة الصحفية أن نظام الروبوت يشمل الملاحة الداخلية والتنقل في الأماكن المغلقة، والتعرف على الكلام، وتوليف الصوت، وقاعدة بيانات معرفية حول المعروضات. وتتمثل ميزته الرئيسية في القدرة على تقديم جولات عالية الجودة مع نهج مخصص لكل زائر.

ومن المخطط نشر الروبوت في المتاحف والمعارض، والمجمعات التجارية، والمعالم السياحية، والمؤسسات التعليمية، والمطارات ومحطات القطار، والمكاتب المركزية، مع العلم أن التطوير يمر حاليا بمرحلة النموذج المختبري.

كما تم تجهيز الروبوت بنظام ذكاء اصطناعي يسمح بإجراء جولات فردية مخصصة، والإجابة على أسئلة الزوار في الوقت الفعلي، وتكييف المسار مع اهتمامات المجموعة.

وبحسب الخدمة الصحفية، فإن النظير الروسي الحالي للروبوت المرشد يستخدم في المراكز التجارية، لكنه يتمتع بقدرات حوارية محدودة، فيما تفتقر الروبوتات الاستشارية الفردية إلى حلول متخصصة في مجال الجولات السياحية.

المصدر: تاس