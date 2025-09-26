تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بأكثر من 245 مليون جنيه بالجبلين

أكد الأستاذ يحيى الفاضل إبراهيم، المدير التنفيذي لمحلية الجبلين، أن المبالغ التي تم صرفها على المشروعات التنموية والخدمية بالمحلية حتى شهر أغسطس 2025 بلغت 245 مليون جنيه.

وقال الفاضل في تصريح (لسونا) إن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة حكومة الولاية لتحسين مستوى الخدمات والبنى التحتية في مجالات الصحة، والتعليم، ومياه الشرب، والاهتمام بمعاش الناس.

وأشار إلى أن المحلية قامت بتشكيل لجنة برئاسة الأستاذ عبد الله الشيخ قريب الله، مفتش شؤون الرئاسة بالمحلية، لمتابعة سير عمليات التنفيذ.

وأضاف الفاضل أن المشروعات تشمل تشييد وصيانة فصول دراسية بعدد من المدارس، وتأهيل محطات المياه، وتشييد الطابق الثاني لمكاتب رئاسة المحلية، بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي وأنشطة الشباب.

كما تم تخصيص 35 مليون جنيه لصيانة الآليات التابعة لمشروع النظافة والمتحركات والعربات بالمحلية.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن المحلية نفذت عدداً من حملات النظافة، وإصحاح البيئة، وتنفيذ خطة الخريف التي شملت فتح المصارف الرئيسية، وتشييد الكباري، وردميات محطة مياه الشرب بالجبلين بتكلفة تجاوزت 45 مليون جنيه.

وأشاد الفاضل بالشراكة مع وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية، بالإضافة إلى مساهمة المنظمات الوطنية والأجنبية والشركات التي شاركت في تنفيذ بعض المشاريع التنموية.