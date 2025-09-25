نقاش هادئ مع الهادي

جمعتني – قبل الحرب- علاقة مميزة بعضو السيادة السابق الدكتور الهادي ادريس وكان آخر مسؤول ازور معه دارفور من جنوبها لشمالها

معرفتي بالهادي ادريس تجعلني اليوم ابحث عن تفسير أو تبرير لحلفه مع مليشيا الدعم السريع/تفسير أو تبرير وليس إتهام حتى!

أمس أطل الهادي بحديث غريب وهو يقول إن دارفور لن تحكم من الخرطوم أو بورتسودان مرة أخرى واضاف – للإنصاف -وليس من العسكر أو الإسلاميين !

حقيقة أن نسبة كبيرة من قيادات الدعم السريع من الإسلاميين ومن العسكر وهم من يحكمون دارفور اليوم وليس (تأسيس)!

بالأسماء والتواريخ نسبة كبيرة من قيادات الدعم السريع من الإسلاميين والعسكر ولا جدال!

إن دارفور الجريحة يحكمها من بورتسودان الحاكم مناوي كأقليم وحيد في السودان واختارت تأسيس الهادي ادريس نفسه حاكما عليها تحت سلطة وسطوة الدعم السريع

يشارك في ذات الوقت حكم السودان بما فيه دارفور العديد من ابناء دارفور على المستوى السيادي والوزاري ومن بينهم رفاق سابقين للهادي ادريس ودارفور تستحق المزيد ولكن هل هذه هي القضية ؟!

لا اعتقد أن القضية التى دمر بها الدعم السريع السودان ولا يزال هي ألا تحكم دارفور من الخرطوم أو بورتسودان و إنما دمر الدعم السودان ولا يزال وهو يبحث عن قضية تبرر القتل والاغتصاب والسرقة !

بداية قال الدعم السريع أنه يقاتل سيطرة الجيش والكيزان وللمفارقة بقيادته التى تتشكل بنسبة كبيرة من العسكر والإسلاميين كما ذكرت عاليا!

عاد الدعم السريع يقول إنه يحارب دولة ٥٦ م وهي الدولة التى أنشاها أجداده وقام هو لحراستها بإمتيازات من ذهب ومن عجب في مواجهة حركات كانت من بينها حركة الهادي ادريس نفسه !

امس كما نشرت أطل الهادي ادريس بقضية جديدة وهي أن دارفور لن تحكم من الخرطوم أو بورتسودان مرة أخرى – حسنا ماذا عن كردفان والوسط ؟الشمال والشرق والنيل الأزرق ؟؟! هل أصبحت دارفور والتى يقتل الدعم السريع أهلها على الهوية القبلية – هل أصبحت دارفور فقط هى قضية الدعم السريع ؟!

يقيني أن دارفور ليست قضية الدعم السريع وغدا سوف يطرح الدعم قضية أخرى ليقتل ويغتصب ويسرق ومع ذلك فنحن مع حكم دارفور لنفسها ولكن شريطة أن يختار هذا الحكم أهلها وشريطة أن تأخذ هذا الحق في الحكم كل أقاليم السودان وبعدها تشكل معا المركز منها جميعا

قفلة

—-

إن كان طلب الهادي ادريس هو عدم حكم العسكر والإسلاميين مرة أخرى فإن طلب السودانيين هو عدم حياة الجنجويد مرة أخرى!

بكري المدنى