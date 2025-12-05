في البدء كانت الكلمة:

منذ فترة طويلة أقوم بحظر حسابات مشبوهة أحيانا بمقدار أكثر من عشرة في اليوم. وهذا دليل علي إهتمام الحلف الجنجويدي بالعمل الإعلامي والتمويل السخي الذي يصرفه عليه. تقدير الحلف الجنجويدي لغسيل المخ الإعلامي سليم لان السيطرة علي العقول أكثر أهمية من السيطرة علي الفعل والجسوم. فمن سيطرت علي عقله سيرقص علي أنغامك حتى بدون أن تطلب منه التثني.

من ناحية أخري، إن المقاومة الإعلامية للغزو الجنجويدي لم تقل أهميتها عن المقاومة الفعلية على الأرض. فلولا الإسناد الوطني الإعلامي لتضعضعت المقاومة علي الأرض وانتشرت البلبلة وسادت أكاذيب أبواق الغزاة لتي تهدف إلي دحر الوطنيين وتمكين الغزاة حتى يعود الكرزايات لسدة الحكم.

كلنا لاحظنا ألاف الحسابات الوهمية التي تدعم أبواق الجنجويد باللايك والإعجاب والتعليق وهذا ليس بعبث بل تاثير محسوب يقوده خبراء إعلام. بإختصار العمل على منصات التواصل الإجتماعي فعل مناصر للجنجويد أو فعل مقاومة أصيل يجب التعامل معه بكامل المسؤولية والوعي الإستراتيجي.

معتصم اقرع