🛑 المستوطنون الجدد… مخطط خطير يهدد ديمغرافية السودان وهويته.

تشهد دارفور في الأسابيع الأخيرة تدفّق أعداد كبيرة من المقاتلين الأجانب القادمين من دول أفريقيا الوسطى والكاميرون، في خطوة تُعدّ امتداداً لمشروع الجنجويد الرامي إلى إعادة تشكيل الخريطة السكانية للمنطقة عبر استجلاب مستوطنين جدد وإحلالهم محل السكّان الأصليين.. وذلك عبر تفريغ المناطق الأصلية من أهلها عبر العنف والتهجير القسري… وذلك بزرع مجموعات أجنبية موالية للمليشيا لضمان السيطرة الدائمة على الأرض، كما يهدف المشروع الي تغيير البنية الديمغرافية والثقافية لإعادة رسم هوية دارفور والسودان بما يخدم مشروع المليشيا ودويلة الشر.



إن دخول هذه المجموعات بصورة منظمة يؤكد أن الحرب ليست مجرد صراع مسلح، بل مشروع استيطان ممنهج يستهدف الأرض والهوية والسيادة.

#الجنجويد طاعون العصر.



غاندى ابراهيم احمد