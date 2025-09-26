عندما يبرد المتحمس!

* *الإلحاح على تدخلات الأمم المتحدة، عبر القرارات، أو التدخل المباشر والفرض، او عبر العقوبات، ظل أحد ثوابت خطاب حمدوك منذ بداية التمرد، وما تلاه من تنصيبه ــ بدعم من الإمارات والميليشيا ــ رئيساً لـ “تقدم”.*

* *لكن عندما جاء التدخل في شكل قرار يلزم الميليشيا بإجراءات لحماية المدنيين في الفاشر، صمتَ كأن الأمر لا يعنيه، وكأنه يقول: ليس هذا نوع التدخل الذي أريده!*

* *من يستطيع أن يأتي بتصريح واحد منه يدين الميليشيا على عدم تنفيذ القرار، ويطالب بمعاقبتها، فليتفضل! وإن عجز، فليبحث حتى عن تصريح بارد يتحدث فيه عن وجوب تنفيذه، لنحتفي معه بالبرود، فهو إنجاز كبير عندما يأتي من مثله!*

إبراهيم عثمان