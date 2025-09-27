الاتحاد الأوروبي يجيز دواءً جديداً لعلاج الزهايمر بشروط صارمة

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، موافقته المشروطة على استخدام دواء «كيسونلا» من إنتاج شركة إيلاي ليلي الأمريكية، والمخصص لعلاج المراحل المبكرة من داء الزهايمر، في خطوة تُثير جدلاً واسعاً في الأوساط الطبية حول فاعلية هذا النوع من العلاجات.

دواء من جيل جديد

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الدواء يستهدف حالات الضعف الإدراكي الخفيف والخرف المبكر المرتبط بالزهايمر.

ويُعتبر «كيسونلا»، الذي يعتمد على جزيء دونانيماب، إلى جانب «ليكيمبي» المطوّر من شركتي إيساي اليابانية وبايوجين الأمريكية والقائم على ليكانيماب، من أبرز الأدوية الحديثة التي دخلت مجال علاج الزهايمر خلال السنوات الأخيرة.

جدل حول الفاعلية أثبتت التجارب السريرية أن هذه الأدوية تُبطئ تدهور الحالة الإدراكية بدرجة غير مسبوقة بعد عقود من المحاولات الفاشلة. لكن خبراء كثيرين يعتبرون أن التأثير محدود جداً ولا يُحدث فارقاً ملموساً على المستوى الفردي.

مخاطر وآثار جانبية

تثير هذه الأدوية أيضاً مخاوف جدية بسبب آثارها الجانبية الخطيرة، أبرزها النزيف والوذمة الدماغية، والتي قد تصل إلى درجة الوفاة في بعض الحالات.

