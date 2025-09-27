«غسيل ومكوة».. 50 مليون جنيه.. مي عمر الأعلى أجرا بين نجمات رمضان 2026

تعاقدت النجمة مي عمر على بطولة مسلسل جديد بعنوان غسيل ومكوة، تنافس به في سباق دراما رمضان المقبل 2026، وذلك بعد نجاحها في السباق الماضي بمسلسل إش إش.

وأصدر مكتب مي عمر الإعلامي بيان صحفي أكد من خلاله أن مي عمر أصبحت النجمة الأعلى أجرًا في سباق رمضان 2026، حيث يصل أجرها في موسم 2026 إلى 50 مليون جنيه، عن مسلسلها المكون من 15 حلقة فقط، وذلك بعد نجاحها كبير بمسلسلي«إش إش» و«نعمة الأفوكاتو»في موسمي رمضان الأخيرين.

مسلسل «غسيل ومكوة»، تأليف محمد رجاء وإخراج محمد على، ومن المقرر عرضه عبر قناة MBC مصر، وتبتعد من خلاله مي عمر عن التعاون مع زوجها محمد سامي، الذي أخرج لها آخر عملين.

وتابع البيان الصادر من مكتب مي عمر الاعلامي انها تستعد لبدء تصوير فيلمها الجديد «شمشون ودليلة»، الذي يجمعها لأول مرة بالنجم أحمد العوضي، وهو يدور في إطار أكشن كوميدي، ومن المقرر انطلاق تصويره مع نهاية الشهر الجاري.

وفي سياق آخر، حققت الفنانة مي عمر، إنجازًا عالميًا غير مسبوق بعد وصولها إلى المركز الثامن عالميًا في قائمة «أجمل 100 وجه نسائي في العالم لعام 2025»، لتصبح أول مصرية تصل إلى هذه المرتبة المرموقة في القائمة الشهيرة.

ونشرت مي عمر مؤخرًا، عبر حسابها في انستجرام صورة احتفالية بالإنجاز، وعلقت: «فخورة جدًا بترشيحي للمرة الرابعة لقائمة أجمل 100 وجه لعام 2025، وفخورة جدًا بوصولي إلى المركز الثامن عالميًا، وصنعت التاريخ كأول مصرية تصل إلى هذه المرتبة».

وأضافت مي: «هذا الإنجاز ليس من أجل الجمال فقط، بل لتمثيل بلدي مصر بكل فخر وإظهار قدرة المرأة المصرية على التألق في أي مكان بالعالم».

وأهدت مي عمر الجائزة إلى جمهورها وأبنائها، قائلة: «شكرًا لكم على كل الحب والدعم.. فراشاتي هذه من أجلكم».

المصري اليوم