قبل عام ويوم واحد من الآن لم يكن الجيش قد عبر الجسور إلى المقرن والخرطوم بحري. كانت المليشيا تحتل الخرطوم والقصر الجمهوري وتحاصر القيادة العامة، وموجودة في أم درمان وتحتل بحري وشرق النيل والجيلي والجزيرة كلها بما في ذلك مدني وحتى حدود ولاية القضارف وسنجة وجبل مويا وأجزاء كبيرة من ولاية سنار وأجزاء من النيل الأبيض. وفي كردفان كانت تحاصر الأبيض وتهاجمها وتسيطر على ما حولها.

كل هذا تغير خلال عام واحد! والآن نبدأ عاما جديدا في 26 سبتمبر والمتبقي أقل من الأول. إذا قلنا عام آخر كامل، بنفس وتيرة التقدم في العام الحالي ومع الفارق المتزايد في القدرات والإمكانيات لصالح الجيش، سيكون ما تبقى من السودان قد تحرر بإذن الله.



حليم عباس