الشركس … لقرون في سودان 56 قبل 1916م

مكونات الدولة العثمانية بدأت في الاستقرار في سودان وادي النيل من 1517م ومنهم المجراب في شمال السودان وقوميات كثيرة ثم جاء آخرين مع جيوش اسماعيل باشا والدفتردار في 1820م.

الدعامي الزعلان من الاصطعمار ، ألم يضع احتمالا ولو بنسبة 1% أن المذيعة ربما تكون شركسية ؟

الشركس من المكونات المحترمة في بلاد الشام وانتشارهم خارج موطنهم في القوقاز دليل على آخر مرحلة من مراحل الجامعة الإسلامية التي استمرت 1300 سنة وقد بدأت هذه المرحلة بالوفود الأخير للعرب إلى أفريقيا وانتهت بالأتراك والأرناؤوط والشركس وغيرهم.

قلنا الوفود الأخير لأن وجود العرب في أفريقيا سابق للإسلام بقرون.

بعد أفول شمس الجامعة الإسلامية في سودان وادي النيل في 1898م بدأ على يد البريطانيين تأسيس مشروع الجامعة الوطنية وهي المرحلة الحالية.

وفي ظل الجامعة الوطنية يأتي الوافد المتأخر جدا ليعيب على الذي سبقه بقرون في ظل مرحلة الجامعة الإسلامية وكأن المتأخر هو سيد الدار والذين سبقوا بإستحقاقاتهم ضيوف !

حكمة والله وحكاية.



#كمال_حامد 👓