■ ونحن كذلك يا صديقي محمد حامد جمعة نوار .. سنقف مع الفريق البرهان حتى طرد وسحق آخر متمرد في أرض السودان ..

■ نختلف كثيرًا مع الرجل في طريقة إدارته ليوميات الشأن العام في بلادنا .. نختلف معه في تقديراته السياسية وحرصه الغريب على الاستعانة بالفاشلين في قيادة المؤسسات الاستراتيجية في هذا الظرف الدقيق والحرج من تاريخ البلد ..

■ ومع هذا كله سنقف معه بكل ما يتوفر لنا من زاد .. ومداد .. وطاقة ويقين ..

■ في منعطفات التاريخ عليك أن تدقق النظر لتقف في الجانب الصحيح من اللحظة الفارقة .. وفي هذه الليالي والأيام المدلهمّات ليس لنا خيار غير الوقوف إلى جانب الجيش السوداني وقائده البرهان والذي يثبت كل مرة طيلة سنوات وأيام هذه الحرب اللعينة أنه قائد شجاع ومقدام وقلبه معلّق بجنوده ويكفي أنه لم يتأخر عنهم حيث يتوقع الجندي أن يجد قائده وهذا عين ما يفعله الفريق البرهان ..

■ قلت من قبل .. وأقول مرة بعد مرة .. الفريق البرهان سيلعب دورًا مفصليًا في تاريخ السودان الحديث عندما يطوي الجيش والشعب السوداني صفحات الحرب لصالحه .. نحن أمام مرحلة جديدة في تاريخ السودان أولوية الشعب الأولى وصوته الأعلى هو أن ينتصر الجيش ويعمل على توطيد أركان تأمين البلاد من الخوف .. والجوع وهي خيارات محدودة لا تقبل الجدل ولا النقاش السياسي العقيم ..

■ حتى نهاية الحرب وسحق الجنجويد .. سنقف مع الفريق البرهان .. لا صوت يعلو صوت المعركة ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

عبد الماجد عبد الحميد