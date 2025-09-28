الجنجويد يقوم باقتلاع اللافتات التي تحمل أسماء القرى والمناطق في كردفان قبل هروبهم منها. شيء يشبه قيام فريق مهزوم في كرة القدم باقتلاع المرمى والهروب من الميدان.

عملية تدل على عدم النزاهة وانعدام الروح الرياضية.

بعد قيام الجنجويد بنزع اللافتات من كل المناطق في كردفان تاني الجياشي لو داير يقول دخلنا المنطقة x إلا يفتح ال GPS ويعمل screenshot.

بعد حوادث سرقة لافتات المدن، جمهورية تشاد تشدد الحراسة على لافتات المدن والمناطق لأن الجنجويد لو سرقوا اللافتات في طريق هروبهم قد يقوم الجيش السوداني بتحرير انجمينا عن طريق الخطأ.



حليم عباس