العقل البدائي وادارة الدولة: حميدتي وفلنقاياته نموذجاً

نشر اعلام المليشيا صوراً وفيديو لقائدها مجهول المصير والمكان وفلنقاياته – دون وجود الفلنقاي الحلو – في شبه رحلة مدرسية في منطقة مجهولة قيل انها بالسودان او في ضواحي نيالا.

الصور وتسجيل الفيديو تعبر عن العقل البدائي في التعامل مع الدولة وقضاياها، حيث يجلس قائد المليشيا وفلنقاياته حول برادين واكواب من الشاي، لم يُصب فيها الشاي لسبب ما، بلا اوراق ولا اجندة و لا توثيق، وغالباً بلا قضايا او خطط تناقش.

كل المشهد كوميدي بقدر ما هو تراجيدي، وهو موجه لاستدرار العطف والتعاطف مع قائد المليشيا المجرم، وتصوير انه رجل بسيط وان حكومته بسيطة، مما يعبر عن سذاجة كبيرة، وتشّبُه غير اصيل بجلسات البرهان مع المواطنين واكله اللقيمات معهم، او اكله العصيدة مع جنود الجيش.

الشاهد ان اعلام المليشيا لم ينشر اي اجندة لاجتماع الحكومة المزعومة، ولا ماهية القرارات التي صدرت عنه، مما يوضح ان المشهد تمثيلي واعلامي بامتياز ، ولا علاقة له بمصالح الناس او قضاياهم.

انه العقل البدائي عندما يريد أن يحكم دولة 🙂

Adil Abdel Aati