السير الذاتية …

من هواياتي من باب المعرفة بالخلفيات السياسية للشخصيات ذات الحضور في مسرحنا السياسي كثيرا ما أغوص في الشبكة العنكبوتية لاستخراج معلومات تساعد على تركيب سيرة ذاتية للشخص المعني.

حقيقة كشمالي الواحد محتار وداخل في حيص بيص.

كوولهم خريجي جامعة الخرطوم إلا من أبى فخاض في غمار جامعات الأقاليم.

كوولهم فتحت لهم أبواب الخدمة المدنية والمناصب والامتيازات والترضيات.

ولا أقصد إساءات فحاشا لله فكل ما ننقره هنا في موازين أعمالنا.

ولكن طالما أبتلينا وأبتليت بلادنا وبلاء بلادنا منشؤه إختلاف التصورات فلا أرى بأسا في عرض نماذج من السير الذاتية لأدعياء النضال وستجدون أن أقل واحد منهم تنعم بخيرات وامتيازات دولة 56 ربما أفضل من الكثيرين من الجلابة المسحوقين.

بعثات دراسات عليا على حساب دافع الضرائب ، وعمل في المنظمات الدولية أو البعثات الدبلوماسية السودانية او التخرج من الكلية الحربية ثم الدورات داخل وخارج السودان .

والكثيرين منهم منشأ غضبه حرمان من وظيفة أو منصب أو دورة تدريبية كان يطمح إليه فنافسه فيه من نافسه فجعل من الحبة قبة ودليلا على تآمر النخبة الصفوية ورثة المستعمر بقايا الأتراك والشركس والأرناوؤط والمصريين.

وهو لديه جنسية بريطانية !

#كمال_حامد 👓