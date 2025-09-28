الحرب بدأت عندما بدأ بعض أصحاب البيوت في السودان يشتكون من إجبارهم على بيعها

تباشير الحرب …

ليس بالضرورة مع الطلقة الأولى وجدل من أطلقها ، ولكن الحرب بدأت عندما بدأ بعض أصحاب البيوت المميزة في حي العمارات و الخرطوم إثنين في الأعوام 2020م إلى 2022م يشتكون من إجبارهم على بيع بيوتهم بالسعر الذي يحدده البائع المجبر وكانت صفقات تمزج بين الإكراه والإغراء.

إشتكى بعض الضحايا في الصحف دون جدوى ولكنها كانت دلائل على بزوغ أخلاقيات جديدة معززة بسطوة المال والسلاح وضعف سطوة الدولة وسوء تقدير ولاة الأمر.



#كمال_حامد 👓