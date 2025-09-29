إسحق أحمد فضل الله يكتب: (على هامش أمريكا/ أسلحة الدمار/ أفغانستان)

أشهر كتب الستينات كان هو كتاب (الله أو الدمار) كتبه رئيس وزراء الأردن.

وأخبار الأسلحة المذهلة الآن…/ الذكاء الاصطناعي/ أخبار تعيد الخيار هذا إلى الذاكرة. خصوصًا أن أفغانستان التي يهددها ترامب بالمسح ترد على الذكاء الاصطناعي بآية:

(فليدع ناديه. سندع الزبانية).

خصوصًا أن أفغانستان هي الدولة الوحيدة التي سددت ديونها بالكامل.

خصوصًا أن اليمن تقصف إسرائيل.

خصوصًا أن السودان يكتشف دواءً للسكري.

خصوصًا أن….

……

والإرهاق يقرأ تشكيل حكومة كاملة؛ الذي سوف يكتبون على قبره:

(مات عام ثلاثة آلاف وهو يدرس تشكيل حكومته).

والإرهاق يتحول إلى الشمارات والمقاطع عن الحكومة وعن غيرها.

…… (٣)

في معرض الرسم لوحة فيها مباراة شطرنج بين الإنسان والشيطان، وفي اللوحة الإنسان يبدو مهزومًا، وبينه وبين (كش ملك) خطوة واحدة.

وجماعة تدخل المعرض وتطوف على اللوحات، وتعبر بلوحة الشطرنج هذه وتذهب، لكن واحدًا منهم يبقى يحدق في اللوحة.

وحين يسأله مدير القاعة عن تحديقه، يقول له:

ـ اللوحة هذه ترسم اليأس… وأن الهزيمة مؤكدة؟

قال هذا: نعم…. لا نجاة للإنسان في اللوحة هذه من الهزيمة.

قال الزائر: أنا بطل الدولة في الشطرنج، وأرى في اللوحة هذه أن الإنسان هنا إن هو قام بحركة كذا وكذا… انتصر.

قال الناس عن كامل إدريس وحكومته لإنقاذ البلاد:

السؤال ليس هو عن بطل شطرنج يعرف ما يجب… لا… السؤال هو: هل يعلم كامل إدريس بوجوده؟

قال آخر: يعلم. يعلم. لكنه يعلم جيدًا كيف يتجنبه.

…… (٣)

وعن المستشارين قالوا:

العجل الجديد في الحظيرة يجد أن إناث العجول يحجزن في الحظيرة الملاصقة لحظيرة ذكور العجول، وبينهما سياج له أسياخ مدببة خطيرة.

والعجل يلتفت إلى ثور تبدو عليه الحكمة ويسأله: كيف الوصول إلى الإناث في الحظيرة الملاصقة؟ وهذا، وبكل وقار، يقول له:

ـ تقف في وسط الحظيرة حيث أنت الآن. ثم تندفع وتقفز فوق الأسياخ المدببة وتجد نفسك وسط العجلات.

قال هذا: لكن إن أنا فشلت وسقطت فوق الأسياخ…. ماذا يكون؟

قال الثور الحكيم: عندها تفقد أجهزتك التناسلية، وتأتي وتجلس إلى جواري، حكيمًا يقدم النصائح للقادمين الجدد أمثالك.

قال الناس: لكن الحكاية هذه التي ترسم مستشاري كامل تعني أنهم فشلوا في الوصول إلى النفوذ وصناعة الخراب، وأنهم الآن ينصحون القادمين الجدد بالقفز فوق الأسياخ.

قالوا: السادة هؤلاء….. يقول كل شيء…. هم خبراء خبرة الثور هذا.

ومن منكم يعرف وزير الصحة؟ وما فعل؟

….. (٤)

وألمانيا تصرخ:

العانسات عندي سبع من كل عشرة…. تعالوا وتزوجوا وندفع بيتًا وأجرًا جيدًا لكل أجنبي يتزوج ألمانية.

وألبانيا ترفع السعر. والإغراء فالعازبات هناك ثمانون فتاة من كل مائة.

ودول أربع أخرى، والأخريات دول مصابة بالأمر ذاته.

وقبل شهرين إحصائيات مصر تقول:

سبعة وستون عازبة من كل مائة.

والسعودية والكويت دول تقيم مكاتب ضخمة مهمتها هي أن تجذب العازبين من العالم.

الأمر ليس هو أضواء حمراء في الغرف….. الأمر هو أضواء حمراء هي الألغام التي تتكتك للانفجار.

ونحن لا نحتاج إلى الإحصاء؛ فنحن الآن: بطالة، فقر، نزوح، هجرة، و… و.. وملايين العازبات، ولا أمل في زواج،

مما يعني نموًا كاملاً للجريمة…. للدعارة.

وكل أنواع الجريمة جذورها الأولى في التاريخ هو…. العزوبية

إسحق أحمد فضل الله