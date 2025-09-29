لماذا يهتم شريف بمشاعر الدعم السـريع؟ ولماذا يريد أن يخفف الضغط عنهم؟ ولماذا اعتذر؟ هل قبض الثمن؟ هل هددوه؟ هل شريف رمز الصمود أم حاجة تانية؟

من يتحمل المسؤولية ؟



هل جماعة صمود وقوى الحرية والتغيير حلفاء للمليشيا وحـمديتي؟ هشام شمس الدين يجيب:

في حلقة اليوم من الجزيرة مباشر، اعترض شريف محمد عثمان على وصف الفريق ياسر العطا لـمليشيا الدعـ.م السريع بـ”أم كعوكات”، واعتبر ذلك نوعاً من خطاب الكراهية ضد قوات ومرتزقة التمرد. فما كان من الضيف الآخر هشام شمس الدين إلا أن رد عليه قائلًا: “وأنا كمان بقول ليك أم كعوكات”، وسأله بصورة مُحرجة: “انت عاوزنا نحبهم وهم بيقتـ.لوا فينا وبيغتصـ.بوا وبينهبوا في البيوت؟” فبهت شريف، رمز الصمود وأيقونة المؤتمر السوداني، الذي ظهر اليوم في لياقة ذهنية ونفسية مُتعبة، رغم استنفار كل أجهزة الحزب له، ومده بالمعلومات والقصص التاريخية الميتة حول الفلول والكيزان، قبل كل ظهور تلفزيوني.



عزمي عبد الرازق