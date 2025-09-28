بدء الفيضان في السودان حاليا يكشف كذب ادعاءات اثيوبيا لخداع السودان بأن سد النهضة سيمنع الفيضانات

سد النهضة مع نهاية سبتمبر

١- أخطأت اثيوبيا بملء البحيرة بكامل سعتها قبل الانتهاء من تركيب جميع التوربينات الثلاثة عشر حيث تم تركيب ٨ توربينات يعمل منها خمسة فقط وبغير انتظام ومازالت محطة الكهرباء واعمدة الضغط العالي لنقل الكهرباء لم ينتهي انشاؤها وبالتالي كان يكفيها تخزين من ٥٠-٥٥ مليارا فقط على قدر مايعمل من التوربينات حاليا وليس ٧٥ مليارا وبالتالي وجب تصريف قدر كبير من المياه من البحيرة.

٢- بدء الفيضان في السودان حاليا يكشف كذب ادعاءات اثيوبيا لخداع السودان بأن السد الاثيوبي سيمنع الفيضانات عن السودان والواقع كشف كذب هذا الامر لان الفيضانات في غير موعدها ومن صنع البشر اي من صنع اثيوبيا وهى اخطر من الفيضان الطبيعي الذي يأتي على فترات طويلة يمكن استيعابها بعكس الفيضانات بعد السد خلال سبتمبر واكتوبر.

٣- من يدعي ان من اهم اضرار السد الاثيوبي انه حجز ٧٥ مليار متر مكعب من المياه كانت قادمة الي مصر!! طيب كنا حنعمل بيها ايه وبحيرة السد العالي في كامل سعتها المائية نظرا للفيضان العالي خلال السنوات الخمس للتخزين؟! وجودها هناك علميا افيد لمصر لانها مخزون لنا حاليا على اراضيهم وعندما يبدأون في توليد الكهرباء بكامل قدرتها من ١٣ توربين ستسحب التوربينات المياه من بحيرتهم لتضخها الي مصر والسودان،،،

نادر نور الدين